Mandavano soldi in Cina e se li facevano restituire in contanti: due arrestati

Sequestri per 25 milioni di euro e due persone arrestate, ad Asti e Milano, in seguito a una operazione della guardia di finanza che ha smascherato un giro di bonifici bancari per trasferire capitali in Cina, frodando anche sull'Iva. Le somme, dopo i bonifici, venivano restituite in contanti in Italia agli indagati, che le depositavano presso conti correnti anche in Svizzera e Irlanda. Gli indagati sono in tutto cinque.

Le indagini, avviate all'inizio del 2021 dalla guardia di finanza di Torino, hanno individuato una società che produce software, con sede ad Asti, che, tra il 2020 e il 2022, ha ricevuto fatture d'acquisto da imprese cinesi ed emesso fatture per operazioni poi risultate inesistenti nei confronti di tre società (tutte riconducibili agli indagati) per un volume d'affari di circa 85 milioni. Le tre società hanno omesso di versare l'Iva per 13 milioni e mezzo.

A fronte delle fatture per operazioni inesistenti, gli indagati trasferivano capitali in Cina e poi li ricevevano indietro in contanti, versando all'intermediario cinese una commissione pari all'1%. Il ritiro fisico dei contanti è avvenuto in varie località del Nord Italia e, in un caso, a Parigi. Gli indagati rispondono di autoriciclaggio, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e omesso versamento dell’Iva.