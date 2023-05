La ricicleria di via Corelli a Milano chiude per lavori

La ricicleria Amsa di via Corelli a Milano resterà chiusa dal 1° giugno al 31 agosto per indifferibili lavori di manutenzione. Fino al 3 giugno sarà comunque possibile portare presso tale area soltanto le seguenti tipologie di

rifiuti: legno, ferro, ingombranti e cartone.

Per alleviare, nei limiti del possibile, i disagi, dal 5 giugno sarà prolungata l’apertura al pubblico della ricicleria più vicina, in via Olgettina 35, garantendo il ritiro dei rifiuti dal lunedì al sabato fino alle 20 e la domenica fino alle 19.

Amsa continua a mettere a disposizione dei cittadini il servizio gratuito di rifiuti ingombranti a domicilio, prenotabile online sul sito www.amsa.it. Per piccoli rifiuti è operativo il Cam, Centro ambientale mobile, una ricicleria mobile dove i cittadini possono portare rifiuti elettrici ed elettronici, toner, cartucce per stampanti, contenitori etichettati per materiali pericolosi e oli vegetali/minerali.

Lampade e piccoli rifiuti elettronici possono essere inoltre conferiti nelle Ecoisole presenti in 9 punti nei diversi municipi di Milano e in alcuni punti vendita della grande distribuzione, dove è possibile trovare anche i contenitori per la raccolta degli oli esausti. Per maggiori informazioni Amsa invita i cittadini a consultare il sito web www.amsa.it e l’applicazione per smartphone e tablet PULIamo.