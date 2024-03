Ci vorrà più tempo per il ricorso in Cassazione contro le assoluzioni delle "ex olgettine"

Il ricorso della procura di Milano in Cassazione contro l'assoluzione di 23 imputati per il processo Ruby Ter slitta di alcuni mesi, non si sa ancora di quanto perché dovrà essere fissata una nuova udienza dopo il "rinvio a nuovo ruolo". Il ricorso è stato presentato saltando la corte d'appello perché riguarda questioni di mero diritto.

L'assoluzione era stata sentenziata il 15 febbraio 2023. Gli imputati erano a processo per falsa testimonianza e corruzione in atti giudiziari in riferimento al processo principale sul caso Ruby. Tra gli assolti, diverse donne che avevano partecipato alle 'cene eleganti' ad Arcore, nella residenza di Silvio Berlusconi, e lo stesso ex presidente del consiglio, che poi sarebbe morto il 12 giugno.

Le donne, in particolare, erano state assolte in quanto nel processo principale sul caso Ruby erano state sentite come semplici testimoni, mentre avrebbero dovuto essere sentite come indagate, con le relative garanzie, poiché vi erano già indizi sui presupposti benefici in cambio del loro silenzio. Su questo punto, meramente di diritto, la procura di Milano ha presentato ricorso in Cassazione.