"Rider devono essere assunti". Glovo fa ricorso

L'azienda di delivery Glovo ha fatto ricorso contro la decisione della Procura di Milano che in seguito all'indagine sui suoi rider e su quelli di Uber Eats, JustEat e Deliveroo aveva stabilito che 60mila lavoratori dovessero essere assunti.

La piattaforma ha annunciato di aver presentato "ricorso gerarchico alla Direzione dell'Itl (Ispettorato del Lavoro) di Milano in merito ai verbali consegnati lo scorso 23 febbraio", contestando "la riqualificazione dei rapporti di lavoro" dei 'fattorini del cibo', perché ritiene di "aver ottemperato agli obblighi previsti per i lavoratori autonomi secondo la normativa vigente e applicabile nel periodo di riferimento delle indagini" (ovvero tra marzo 2016 e ottobre 2020).

La società -"presente in Italia con oltre 120 dipendenti, 10.000 rider attivi e oltre 15.000 esercizi commerciali partner" - ha dichiarato di aver fatto ricorso partendo dal "presupposto che la riqualificazione dei rider come lavoratori cosiddetti etero-organizzati non può essere presa in considerazione", poiché non sarebbero "state adeguatamente considerate le caratteristiche del modello di business di Glovo e il rapporto instaurato tra l'azienda e i corrieri".

I rider, continua Glovo in una nota, "hanno infatti la libertà di accettare o meno una proposta di consegna, la possibilità di scegliere in totale autonomia gli orari di collaborazione in base alle proprie esigenze e le loro prestazioni non presentano elementi di continuità, esclusività e regolarità". I rilievi sollevati sui "processi interni difficilmente possono essere ascrivibili, così come sottolineato nei verbali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, all'articolo 2 del D.Lgs. n.81/2015 (il cosiddetto 'Jobs Act'), che applica la disciplina del lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative ed etero-organizzate, anche mediante piattaforme digitali".