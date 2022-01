Berlusconi resta ricoverato al San Raffaele

Resta ricoverato all'ospedale San Raffaele Silvio Berlusconi dove è arrivato nella giornata di domenica per sottoporsi ad alcune visite di routine.

Le condizioni di salute del leader di Forza Italia non sarebbero critiche: il cavaliere sta effettuando una serie di check-up che dovrebbero terminare nei prossimi giorni. A quel punto l'ex premier dovrebbe essere dimesso e quindi raggiungere la Villa San Martino di Arcore per un periodo di riposo.

Nella giornata di martedì 25 gennaio la figlia primogenita dell'ex presidente del consiglio, Marina, è tornata a trovare il padre. Nel pomeriggio, in visita a Berlusconi, anche il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri. Entrambi sono entrati da un ingresso secondario del complesso.

Non sono i primi controlli medici per l'ex leader del centrodestra. A dicembre Berlusconi era stato al San Raffaele in seguito a un malore ed era stato dimesso poco dopo. A inizio settembre, invece, il leader di Forza Italia era stato sottoposto ad alcuni controlli clinici legati invece ai suoi problemi di aritmia cardiaca. Poco prima, il 26 agosto, dopo il suo rientro dalla Sardegna, era rimasto una notte in ospedale.