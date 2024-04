"N**ro di merda", aggredisce il rider e lo investe volontariamente (video)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Lo ha insultato e ha cercato di farlo cadere speronandolo con l'auto. Poi ha messo la retromarcia e lo ha investito. Tutto per il colore della sua pelle. È la sorte toccata a un rider, aggredito da un automobilista a Milano lo scorso 11 aprile. Il lavoratore si trovava in via Comasina, all'altezza del civico 93, intorno alle 11.30, impegnato in una consegna per una nota compagnia di delivery per la quale è impiegato.

"N**ro di merda, torna al tuo paese" ha urlato l'aggressore abbassando il finestrino della sua auto con la quale ha iniziato a speronare il rider nel tentativo di farlo cadere. L'uomo, come racconta il sindacato al quale la vittima è iscritta, è sceso dalla macchina cercando dapprima lo scontro fisico, ma senza la reazione del rider, ha iniziato a minacciarlo di morte. Risalito in auto ha messo la retromarcia, lo ha investito ed è scappato a bordo della sua Audi a tutta velocità. Trauma rachide dorso lombare, lesioni varie al gomito, alle dita e la rottura della bicicletta, mezzo preziosissimo per chi fa il suo lavoro.

"Pretendiamo maggiori tutele per la sicurezza dei rider: le società del food delivery e il Comune di Milano devono dare risposte immediate. Vogliamo rintracciare l'aggressore ma anche dare un segnale chiaro: siamo contro ogni forma di razzismo e stiamo dalle parte di tutti i lavoratori", ha scritto Usb in una nota nella quale ha annunciato la propria adesione alla manifestazione che si terrà il 25 aprile in piazza Duomo.