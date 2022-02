Il rider eroe che ha soccorso un'anziana a Milano

Con il borsone per la consegna del cibo ancora sulle spalle, si è inginocchiato per terra per sorreggere la testa di una signora anziana, che per un mancamento era appena caduta facendosi male al naso. Quest'immagine che ricorda una Pietà a ruoli invertiti e totalmente contemporanea ci è arrivata da una nostra lettrice, la quale dopo aver testimoniato alla scena, è rimasta colpita dal gesto dell'uomo, che definisce un "eroe invisibile".

"Condivido queste immagini, perché sento la necessità di farle parlare - ci scrive la donna in una segnalazione -. Delle immagini semplici, umane. Eravamo in tanti ad aspettare che arrivasse l'ambulanza per quella signora anziana, che cadendo in seguito ad un mancamento, ha riportato una brutta ferita al naso".

"Dei ragazzi si sono subito attivati per chiamare i soccorsi, e quell'uomo era lì, con il suo lavoro sulle spalle, a tenerle il naso e la testa - prosegue il racconto -. Una scena di un giorno comune, di gente comune, dalla quale è entrato e uscito in silenzio".

La signora, di 89 anni, è stata soccorsa intorno alle 17.20 in via Canonica, zona ChinaTown. Un'ambulanza l'ha trasportata in codice verde all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Nonostante fosse molto spaventata, la caduta non ha avuto gravi conseguenze. Prima di ricevere le cure dei sanitari e in attesa che arrivasse l'ambulanza, l'anziana è stata accolta nell'abbraccio immortalato da questa immagine. Quando sono giunti i soccorsi l'uomo si è allontanato senza dire nulla.