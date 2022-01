Rapinano un rider e scappano: l'inseguimento tra i passeggeri in Stazione Centrale

Due cittadini marocchini di 25 e 22 anni sono stati arrestati dalla polizia dopo aver rapinato un rider nei pressi della Stazione Centrale di Milano.

Gli agenti della polfer, stando a quanto riferito dalla questura in una nota, hanno fermato i due mentre erano impegnati in un classico servizio antiborseggio. Transitando nella piazza adiacente allo scalo ferroviario, i poliziotti hanno notato due giovani che discutevano animatamente con un food rider in sella alla propria bicicletta. Alla vista della polizia, i due giovani sono scappati.

La vittima ha raccontato di essere stato avvicinato dai due i quali, dopo avergli puntato addosso un taglierino, si sono fatti consegnare il cellulare e la somma

di 200 euro. Gli agenti hanno rincorso i due soggetti bloccandoli all'interno della Stazione Centrale. A seguito della perquisizione è stato rinvenuto il taglierino

ed il telefono cellulare che è stato restituito alla vittima, mentre non è stata rinvenuta la somma di denaro.