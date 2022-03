Milano, rider rapinato e minacciato per 20 euro

Mentre stava pedalando per effettuare una consegna, è stato minacciato e rapinato. Tutto per un misero bottino di 20 euro. La vittima è un rider pachistano 24enne. L'accaduto nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 marzo in via Arquà, zona via Padova, dove è intervenuta una volante della polizia di Stato.

Il giovane è stato avvicinato da due persone, da lui descritte come di origine straniera, che hanno iniziato a minacciarlo a parole intimandogli di consegnargli il denaro che aveva con sé. Il rider ha acconsentito, dando ai due rapinatori i contanti che teneva nel portafogli, per un totale di appena 20 euro.