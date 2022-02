Il rider con gli zaini pieni di droga

Né hamburger, né pizze. Ma droga. Un uomo di 37 anni, un rider peruviano irregolare in Italia e con precedenti, è stato arrestato giovedì pomeriggio a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso in possesso di quasi un chilo di droga.

Per lui i guai sono cominciati verso le 16.30, quando una volante ha notato un gruppetto di ragazzi in via Ferrante Aporti, tra cui c'era proprio il 37enne, che era in bici e aveva sulle spalle uno zaino di una nota azienda che si occupa di consegne a domicilio di cibo.

Identificato il rider, che già in passato ha avuto guai con la giustizia per droga, gli agenti hanno deciso di perquisire il borsone e all'interno hanno scoperto 63 grammi di marijuana, suddivisi in dosi. A quel punto, la volante ha raggiunto casa dell'uomo - a Sesto San Giovanni - per completare la perquisizione. Nell'appartamento è stato trovato un secondo zaino, di un'altra società, con dentro mezzo chilo di marijuana e un'altra busta con 250 grammi di hashish. Per il fattorino sono quindi scattate le manette.