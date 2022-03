La Lombardia spenderà 2,4 milioni per contrastare l'abbandono dei rifiuti

Sperimentare e individuare un modello pilota di collaborazione fra enti locali per contrastare la pratica del 'littering', ovvero l'abbandono indiscriminato di rifiuti gettati su strade e spazi pubblici e favorire la riqualificazione ecologica su tratti di strade provinciali e comunali poste all'esterno delle aree urbane individuate. È questo l'obiettivo dell'accordo tra la regione Lombardia, le province e l'Anci (Associazione dei comuni italiani), approvato dalla giunta regionale lombarda. L'investimento di 2,4 milioni di euro previsto dall'accordo è finalizzato all'acquisto di attrezzature tecnologiche e strumentazioni per la definizione del modello sperimentale di gestione, che dovrà essere realizzato dalla città metropolitana milanese e dalle altre province.

L'intera realizzazione del piano dovrà essere completata entro 30 aprile 2023. "Quello che abbiamo messo in campo - commenta Massimo Sertori, assessore regionale agli enti locali - è un modello sperimentale di meccanismi di raccolta, rimozione e trattamento rifiuti su aree pilota, accompagnato da investimenti diretti a disincentivare e contrastare il fenomeno e individuare i responsabili dell'abbandono di rifiuti. Per contrastare il fenomeno dell'abbandono di rifiuti lungo il sedime stradale e le aree di sosta, che causa degrado paesaggistico e ambientale e inquinamento del suolo e delle acque, oltre a danni alla vegetazione e alla fauna, la regione, l'Anci e le province collaboreranno per svolgere ciascuna secondo le proprie competenze, attività complementari e sinergiche".

"Con questa delibera - aggiunge l'assessore all'ambiente Raffaele Cattaneo - vogliamo dare un impulso agli enti locali nell'organizzazione di azioni di pulizia di rifiuti abbandonati lungo le strade e nelle aree esterne alle aree urbane. E vogliamo anche incentivare azioni di prevenzione a questo abbandono indiscriminato di rifiuti di ogni genere e incentivare il conferimento di rifiuti nei luoghi idonei".