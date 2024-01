I rifiuti sottoterra (c'è anche amianto) riemersi a causa del nubifragio estivo

Rifiuti sottoterra sono stati scoperti a Gambolò, nel Pavese, in un'area boschiva di proprietà privata. I rifiuti erano riaffiorati dal terreno nel mese di agosto del 2023, a causa dello sradicamento degli alberi dovuto alle forti ondate di maltempo estivo. Successivamente, il 23 gennaio 2024, i carabinieri del nucleo forestale di Mortara si sono recati sul posto, su segnalazione della Provincia di Pavia, per accertare la presenza dei rifiuti.

Sono stati trovati rifiuti in alluminio e materiale plastico, nonché lastre di copertura in amianto, almeno a una prima vista: il fitto bosco non ha per il momento consentito di quantificare e caratterizzare con precisione il materiale, pertanto sono in corso le indagini. Si cercherà di capire anzitutto se il materiale rinvenuto è davvero amianto, e poi chi sono i responsabili e l'origine dei rifiuti. L'area è di proprietà della società Salpo Alluminio in Polvere. I carabinieri hanno trasmesso gli atti all'autorità giudiziaria per violazioni al testo unico ambientale (gestione di rifiuti non autorizzata).