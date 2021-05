Compravendita illecita di rifiuti ferrosi: profitti per 2 milioni, le indagini

Vasta operazione contro lo smaltimento illecito dei rifiuti da parte dei carabinieri del nucleo ecologico di Milano e dei comandi provinciali di Como, Lecco e Sondrio. Nella mattinata di lunedì 24 maggio sono state colpite cinque persone da un'ordinanza cautelare emessa dal gip di Milano su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Sette persone risultano denunciate mentre cinque automezzi sono stati sequestrati. Gli accertamenti sono partiti dalla stazione dei carabinieri forestali di Carlazzo (Como) su alcuni conferitori di rottami ferrosi operanti nelle province di Como, Lecco e Sondrio.

E' emersa una struttura criminale che operava con una società a conduzione familiare e un impianto nel Lecchese adibito a nodo strategico per la gestione, il traffico e il commercio di rifiuti ferrosi. Gli indagati sono alcuni dei trasportatori, mentre è ancora al vaglio la posizione di 82 fornitori che raccoglievano i rifiuti porta a porta e, senza il formulario d'identificazione, li conferivano all'impianto del Lecchese.

La compravendita del materiale ferroso è considerata illecita «perché il materiale veniva raccolto nell’impianto da conferitori non autorizzati; i rifiuti venivano conferiti con autocarri non iscritti all’albo gestori ambientali e senza la documentazione giustificativa; venivano predisposti falsi formulari d’identificazione dei rifiuti al solo fine di bilanciare le entrate illecite dei rottami ferrosi con le uscite verso impianti autorizzati», si legge in una nota dei carabinieri.

Inoltre, è emerso come gli appartenenti al gruppo criminale si siano adoperati per tentare di inquinare o sviare l’accertamento dei fatti, in quanto consapevoli delle condotte illecite tenute nelle modalità di gestione dell’impianto. Nel corso dell’operazione sono stati raccolti elementi di reità in ordine alla commissione per un illecito profitto di circa un milione e 900 mila euro, mentre la stima dei rifiuti metallici illecitamente gestiti ammonta a circa 2.700 tonnellate.