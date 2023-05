Il pensionato che trasforma il parco in una discarica: multato (e dovrà pulire)

Un cumulo di rifiuti abbandonati al parco. E una multa da 200 euro recapitata al prioprietario dell'immondizia che ora dovrà anche ripulire. Martedì 9 maggio gli agenti della polizia locale di Bovisio Masciago si sono imbattuti in trolley e bidoni abbandonati sul vialetto del Parco Perlasca, in città, durante un controllo.

Grazie alla documentazione trovata tra i secchi di vernice, bancali e valigie è riuscita a risalire al "proprietario". Si tratta di un 74enne residente a Milano che riceverà quindi una pesante sanzione di 200 euro per violazione del regolamento comunale di polizia urbana.

Nella stessa giornata poi gli agenti hanno sorpreso a circolare sul territorio comunale un cittadino pakistano, domiciliato in zona, che era stato già sanzionato e denunciato nei mesi scorsi a Limbiate per aver causato un incidente stradale senza avere conseguito la patente e per avere esibito una patente greca falsa. Gli agenti lo hanno nuovamente sanzionato per guida senza patente e l'auto da lui condotta è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.