Il polmone verde tra Milano e Varese che soffoca a causa dei rifiuti

Montagne di rifiuti e scarti di lavorazioni industriali. È quello che si trova tra i comuni di Cerro Maggiore e Uboldo all’interno del Parco dei Mughetti (polmone verde che si estende tra la città Metropolitana di Milano e la provincia di Varese).

Vere e proprie discariche abusive in cui si trovano oggetti che potrebbero essere smaltiti nelle piattaforme ecologiche, ma anche rifiuti speciali. Sono quest’ultimi i più problematici. “Il nostro bilancio non è così grande da permetterci di sobbarcarci questi costi. Segnaliamo ai comuni competenti la presenza dei rifiuti speciali e ogni anno mettono a bilancio uno o due interventi per la loro rimozione”, puntualizzano dal Parco interpellati da MilanoToday.

“Abbiamo diversi volontari che si occupano della manutenzione ordinaria, rimuovono le cartacce e i piccoli rifiuti che trovano sui sentieri - chiosano dall’organizzazione -. Ogni anno, inoltre, organizziamo delle giornate ecologiche aperte alla cittadinanza per rimuovere i rifiuti. Tutti oggetti che poi portiamo nelle piattaforme ecologiche”.