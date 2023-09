Rifiuti pericolosi ritirati come innocui: denunciati due imprenditori

Ritiravano rifiuti pericolosi e li classificavano come innocui: due imprenditori sono sotto accusa per gravi violazioni della normativa ambientale. Durante un’indagine, i carabinieri del nucleo operativo ecologico hanno scoperto la condotta di una ditta nel comune di Cologno Monzese operante nel settore del recupero di rifiuti.

Avrebbero ritirato 48 colli di rifiuti per un peso complessivo di oltre 13 tonnellate. Si tratta di insetticidi liquidi e in polvere, rifiuti chimici contenenti sostante pericolose, che la ditta avrebbe ritirato classificandoli come rifiuti organici, quindi non pericolosi.

La società, con sede legale a Milano, non aveva le autorizzazioni necessarie al ritiro di quel tipo di rifiuti e per questo avrebbe aggirato le normative. Sotto accusa due vertici dell’azienda, consiglieri, amministratori delegati e legali rappresentanti. I rifiuti, invece, sono stati sequestrati.