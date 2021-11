A Sesto (Milano) incivile beccato ad abbandonare rifiuti e costretto a ripulire

Per ben tre giorni di fila aveva abbandonato rifiuti per strada. Ma è stato scoperto e costretto a ripulire tutto. L'episodio in via Lacerra a Sesto San Giovanni, hinterland nord est di Milano, dove il protagonista dell'episodio è stato anche multato.

L'uomo è stato identificato grazie alle telecamere, che l'hanno immortalato mentre era impegnato a scaricare abusivamente la pattumiera. Oltre a individuarlo - e multarlo - la polizia locale sestese l'ha anche obbligato a raccogliere tutto ciò che aveva abbandonato sul marciapiede.

La politica del Comune è di zero tolleranza nei confronti di questi atti di incività: non è la prima volta che i rei vengono beccati grazie alle videocamere, sanzionati e costretti a ripulire tutto.