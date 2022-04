Butta rifiuti in strada 7 volte: imprenditore 'beccato' e multato

Per ben sette volte ha scaricato i rifiuti in strada abusivamente. Ma è stato scoperto, multato e costretto a ripulire. L'accaduto a Sesto San Giovanni. Nei guai un italiano titolare di una ditta di pulizie a Cologno Monzese.

L'uomo è stato individuato grazie alle indagini del nucleo di polizia giudiziaria, scattate dopo che si erano verificati scarichi seriali in viale Rimembraze. Convocato in comando, l'imprenditore è stato multato per 700 euro e obbligato a caricarsi nuovamente in auto tutti i rifiuti che aveva abbandonato per strada.

“Legalità e sicurezza - commenta il sindaco Roberto Di Stefano - continuano ad essere le priorità della nostra amministrazione. La nostra battaglia contro l’inciviltà e a tutela dell’ambiente non si fermerà mai”.