Trasporta rami e foglie col camioncino: scatta la maxi multa da 24mila euro

Aveva il furgoncino carico di rami e foglie, tutti rifiuti verdi. E per lui è scattata una denuncia, oltre una maxi multa da 24.500 euro. È successo a Bresso durante la mattinata di sabato 23 marzo, nei guai un cittadino egiziano di 33 anni.

Tutto è successo quando quando la polizia locale di Bresso ha fermato il camioncino per un controllo. Durante gli accertamenti sono emerse alcune irregolarità: il 33enne era il titolare di una ditta individuale, ma non aveva mai chiesto l’autorizzazione alla città metropolitana di Milano per il trasporto dei rifiuti.

Non solo, il 33enne è stato accompagnato al comando, fotosegnalato e denunciato per trasporto abusivo di rifiuti. Non solo, è stato sanzionato con una multa salata a causa di diverse anomalie riscontrate sulla documentazione del carico.