Rifiuti abbandonati in area privata, il proprietario denunciato e costretto a ripulire

E' terminato il lavoro di pulizia di un'area privata di mille metri quadrati in via Muggiasca a Sesto San Giovanni, trovata a settembre 2020 in condizioni di profondo degrado per la presenza di una notevole quantità di rifiuti di varia natura tra cui materiali potenzialmente inquinanti e materiale edile da recupero in stato d'abbandono. Lo rende noto l'amministrazione di Sesto.

Il proprietario dell'area era già stato denunciato e, insieme ad altri due soggetti che l'avevano in uso, costretto dalle autorità a ripulirla. Lo stato di degrado era stato scoperto dal nucleo ambientale della polizia locale. A settembre 2020 l'area era stata posta sotto sequestro informando l'autorità giudiziaria. Successivamente Arpa aveva imposto di separare il materiale da recupero e riciclo dai rifiuti e che questi venissero conferiti e smaltiti per tipologia, rispettando la normativa in materia ambientale.

Le operazioni di pulizia e raccolta sono durate settimane, sotto stretta sorveglianza degli operatori del nucleo ambientale: i rifiuti sono stati raccolti in cassoni e smaltiti da una ditta specializzata fatta intervenire dal proprietario a sue spese. L'area è stata completamente ripristinata e la procura, in attesa di pronunciarsi, ha ordinato un carotaggio per verificare se l’inquinamento abbia raggiunto il terreno sottostante.

"Un'ottima operazione da parte del nucleo ambientale, sempre attivo a tutela del decoro urbano", ha commentato il sindaco Roberto Di Stefano. "Il nostro corpo di polizia locale si conferma un modello anche per quanto riguarda i reati ambientali. Complimenti agli agenti sempre presenti sul territorio", ha aggiunto l'assessore alla sicurezza Claudio D'Amico.