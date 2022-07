Ri-Make lascia l'ex liceo Omero "bersagliato" dagli attentati

Il collettivo Ri-Make ha lasciato i locali dell'ex liceo classico Omero, a Bruzzano, occupati quattro anni fa. La decisione del collettivo è stata comunicata via social network alle sette e mezza di sera di martedì 26 luglio. Poche ore più tardi l'ex scuola è stata presa di mira per l'ennesima volta da ignoti, stavolta con un lancio di bombe carta, probabilmente per una 'faida' tra altri occupanti della stessa struttura e malavitosi del quartiere.

Torniamo a Ri-Make. "E' una chiusura che sapevamo sarebbe avvenuta - scrive il collettivo - in seguito alla decisione dell'amministrazione comunale di demolire la struttura di via del Volga 4, decisione che non abbiamo mai contestato perché siamo convint* che possa sorgere in quello spazio un luogo socialmente importante per il quartiere, un bene comune progettato insieme agli e alle abitanti, cittadin* e soggetti sociali e culturali della zona".

Le attività

L'obiettivo di Ri-Make, fin dal nome scelto, è infatti quello di rivitalizzare luoghi abbandonati della città. E' quasi naturale, dunque, che laddove vi sia un progetto di riutilizzo di un luogo precedentemente in stato d'abbandono, venga meno la 'funzione' che il collettivo si è dato. Nel lungo messaggio sui social, Ri-Make fa il punto di quattro anni di occupazione: scuola di italiano e di arabo, mercati agricoli, gruppo d'acquisto solidale, mercatino dell'usato, attività sportive, concerti, danza. "Una fucina di idee, pratiche, bisogni, desideri che ci ha dimostrato quante risorse erano presenti tra tante persone lasciate abbandonate e dimenticate dalle istituzioni, schiacciate dal neoliberismo feroce, senza aiuto, e che insieme hanno invece inventato qualcosa che semplicemente prima non esisteva e che era già qui un'alternativa concreta, un'utopia con le gambe nell'erba del giardino e le mani tra i banchi di una scuola", scrive il collettivo.

Ri-Make ricorda anche la proposta all'amministrazione comunale di Milano (mai raccolta) di un patto di collaborazione per gestire il luogo come un bene comune e sottolinea che "la legittimazione per noi è venuta dalle centinaia di persone che hanno attraversato lo spazio, hanno partecipato alle attività, hanno organizzato e preso decisioni collettive nell'assemblea di Ri-Make Bene Comune, hanno ricevuto e dato il sostegno mutualistico, sindacale, sociale, si sono prese cura dello spazio e delle relazioni al suo interno, rendendolo accessibile e non esclusivo".

Valore sociale

Ma negli ultimi giorni è arrivata anche una comunicazione, firmata dalla presidente del Municipio 9 Anita Pirovano e dall'assessore alla sicurezza Marco Granelli, in cui (stando a quanto riferito da Ri-Make) "si riconosce espressamente il valore sociale dei progetti realizzati da Ri-Make in quello spazio". Sempre Ri-Make riferisce che l'amministrazione ha espresso la volontà di "tutelare questa esperienza e i suoi progetti" individuando luoghi del quartiere per "non disperdere l'esperienza di Ri-Make e permettere che possa continuare a vivere e svilupparsi". Per Ri-Make un "punto di partenza per provare ancora a costruire un bene comune in quartiere, aperto e solidale, e dovremo portare l'amministrazione a confermare queste parole, a farle diventare fatti concreti. Riconosciamo per questo l'utilità dell'interlocuzione con l'amministrazione comunale e la nuova presidenza del Municipio 9".

La criminalità di quartiere

Infine un accenno alle notizie di cronaca delle ultime settimane. Il collettivo rivendica di avere lasciato aperto lo spazio dell'ex liceo anche a "soggetti per diversi motivi marginalizzati, come avviene in tutte le periferie delle metropoli", e che "alcuni, pochi, soggetti che abitavano lo spazio sono entrati in scontro con la criminalità del quartiere", provocando gli attentati. Ri-Make respinge la conseguente narrazione della "legalità violata" che ha identificato lo spazio come "causa scatenante o comunque il principio di tutto". E conclude: "La chiusura dell'ex liceo Omero non farà scomparire la criminalità a Bruzzano e nemmeno il disagio sociale".