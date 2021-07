Rimborsopoli in Regione: Minetti patteggia, condannati Renzo Bossi e Romeo

Ha patteggiato un anno e un mese in continuazione con i 2 anni e 10 mesi inflitti per il processo "Ruby bis" Nicole Minetti, ex igienista dentale (nonché consigliera regionale) imputata nel processo di secondo grado con al centro la cosiddetta "Rimborsopoli" al Pirellone, ovvero le spese pazze in cui ha ricoperto la carica in Regione. Il patteggiamento è stato accolto dalla seconda Corte d’Appello di Milano.

I giudici, inoltre, hanno confermato la condanna a un anno e 8 mesi per peculato per il leghista Massimiliano Romeo, ex consigliere regionale e attuale capogruppo del partito di Salvini in Senato.

La corte d'Appello di Milano, inoltre, ha confermato la condanna a due anni e mezzo per Renzo Bossi, figlio del fondatore della Lega Nord Umberto, a cui è stata però revocata la confisca dei beni disposta in primo grado. Confermata, inoltre, la pena di un anno e mezzo per l'eurodeputato Angelo Ciocca mentre è stato accolto il patteggiamento proposto da Alessandro Colucci, deputato del gruppo misto, a un anno, 8 mesi e 20 giorni. I giudici hanno infine dichiarato il non doversi procedere per prescrizione nei confronti dell'eurodeputato Stefano Maullu.

Rimborsopoli: i fatti

I fatti al centro dell'inchiesta si collocano tra il 2008 e il 2012. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti la Regione avrebbe rimborsato gratta&vinci, cene, cocktail e banchetti di nozze ai consiglieri regionali per un importo di circa tre milioni di euro.