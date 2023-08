Sono iniziati i lavori per rimuovere i graffiti dalla Galleria

Sono iniziati i lavori di pulizia del frontone della Galleria Vittorio Emanuele. Nella mattinata di mercoledì 9 agosto una squadra di tecnici specializzati ha raggiunto il punto più alto della Galleria su piazza Duomo e ha iniziato a rimuovere i graffiti tracciati da tre vandali nella serata di lunedì 7 agosto. Il fatto è stato reso noto dal Palazzo Marino.

L'intervento è stato concordato con la Soprintendenza ai beni culturali che già nella giornata di martedì aveva incontrato gli esponenti di Palazzo Marino per studiare una strategia d'intervento. L'accesso principale della galleria è stato bloccato dal nucleo intervento rapido della polizia locale per permettere il posizionamento della piattaforma aerea su cui stanno lavorando i tecnici.

Nel frattempo la polizia locale sta continuando a indagare sul caso per dare un volto e un'identità ai tre vandali che hanno organizzato il blitz. Il raid, stando a quanto finora ricostruito, è scattato alle 22.28 in punto. I writers sarebbero saliti da una scala di servizio che si trova accanto alla Galleria, che porta proprio alla sommità del salotto buono di Milano, dove un tempo si organizzavano anche proiezioni cinematografiche. Una volta giunti in cima, i graffitari hanno lasciato le loro firme nel punto più alto: un paio di tag con bombolette verdi e nere, un'altra scritta con una stella a cinque punte e un "King" seguito da un cuore.

Quando gli agenti del nucleo Duomo della polizia locale hanno dato l'allarme e sono saliti, i tre erano già spariti nel nulla, scappando dai tetti e facendo perdere le proprie tracce. In Duomo sono poi arrivati anche i vigili del fuoco, che con un'autoscala sono saliti in quota per valutare i danni e gli agenti della Digos. I poliziotti hanno certificato che non ci sono eventuali matrici politiche né ambientali dietro il gesto, che sembra chiaramente l'opera di una "crew" di graffitari. I tre vandali hanno agito esattamente come fanno i gruppi di writers che - molto spesso arrivando dall'estero, Spagna soprattutto - prendono di mira i depositi Atm e i treni della metropolitana.