A Milano rimpatriati 193 stranieri in meno di sei mesi

Nei primi sei mesi del 2024 la questura di Milano ha rimpatriato 193 stranieri. Un aumento di quasi l'8% dei provvedimenti rispetto al primo semestre del 2023. A essere rimpatriati sono stati principalmente cittadini provenienti dalla Tunisia, dall'Egitto, dal Marcco e dall'Albania.

Le persone che sono state rimpatriate, oltre a non essere in regola con gli obblighi sul soggiorno, erano state denunciate in Italia per reati contro la persona o contro il patrimonio. Maltrattamenti, lesioni, furti, rapine, spaccio di droga i reati più contestati.

La crescita dei rimpatri non è un trend nuovo. Già nel 2023 era stato registrato un notevole aumento. Nel 2022, infatti, erano state solo 303 le persone riaccompagnate al loro paese d'origine, 362 l'anno successivo con un incremento su base annua che ha sfiorato il 20%.