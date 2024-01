La decisione sull'estradizione dell'anarchico Marchesi in Ungheria

Rinviata ancora una volta l'udienza sulla consegna all'Ungheria dell'anarchico di 23 anni Gabriele Marchesi, ai domiciliari a Milano, accusato di avere partecipato all'aggressione di alcuni militanti neonazisti a Budapest l'11 febbraio 2023, in occasione della giornata in cui molti attivisti di estrema destra si radunano nella capitale ungherese per commemorare la resistenza delle SS all'assedio della città da parte dell'Armata Rossa, nel 1945.

Per lo stesso caso, è detenuta da allora a Budapest la monzese Ilaria Salis, di 39 anni, per la quale partirà a breve il processo: la donna rischia fino a 16 anni di reclusione per le lesioni procurate a due neonazisti (che avevano avuto qualche giorno di prognosi dopo le cure al pronto soccorso). Ed è proprio il rischio di una condanna così pesante ad avere portato il sostituto procuratore di Milano Cuno Tarfusser a opporsi alla richiesta dell'Ungheria per Marchesi.

Condizioni disumane in carcere

La proroga (al prossimo 13 febbraio) è stata concessa dalla corte per consentire all'Ungheria di dare una risposta ai quesiti preventivi pervenuti dall'Italia, tra cui quello di fornire puntuali informazioni sulle condizioni detentive, nonché rassicurazioni sull'indipendenza della magistratura. Sono proprio le condizioni di detenzione a preoccupare Marchesi e i suoi legali, dato che Salis, nella sua lettera consegnata agli avvocati attraverso l'ambasciata italiana in Ungheria, aveva descritto una situazione disumana, tra cimici e topi in cella, pasti non consegnati, detenuti portati al guinzaglio e altro ancora.

La nuova lettera di Ilaria Salis

Intanto Ilaria Salis ha scritto una nuova lettera, di 13 pagine, inviata ai suoi legali, confermando quanto scritto nella precedente missiva e parlando di una "situazione alimentare catastrofica se non si hanno abbastanza soldi", e specificando che "anche il sistema sanitario ungherese è a conoscenza della malnutrizione e delle condizioni sanitarie all'interno delle carceri", tant'è vero che il questionario per i donatori di sangue, in Ungheria, contiene anche la domanda se si è stati in carcere negli ultimi sei mesi.