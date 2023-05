Genovese per ora resta in carcere, i giudici rinviano la decisione sull'affidamento in comunità

Resta detenuto nel carcere di Bollate l'ex imprenditore Alberto Genovese, condannato a 6 anni, 11 mesi e 10 giorni per due violenze sessuali a giovani modelle a Ibizia e Milano avvenute nel 2020, durante feste a base di alcol e droga. I legali dell'uomo (con parere favorevole della procura generale) hanno chiesto l'affidamento terapeutico in una comunità di recupero, dove l'uomo era già stato prima della sentenza di condanna. I giudici del Tribunale di sorveglianza, tuttavia, hanno ritenuto di dover acquisire altre informazioni prima di decidere.

Negli ultimi giorni, intanto, si è saputo che Genovese si è sposato a dicembre 2022, mentre era in comunità, con una sua ex fidanzata (con la quale c'era stata una relazione di circa quattro anni, in precedenza). I due non si erano mai persi di vista e il loro rapporto si è rinsaldato durante il processo a carico dell'imprenditore.