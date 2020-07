Strage treno Pioltello, rinvio a giudizio per 9 persone, tra cui ad di Rfi

Rinvio a giudizio per 9 persone. E' questa la richiesta presentata dalla Procura di Milano presentata nell'ufficio del gip per manager, dipendenti e tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, tra cui l'ad Maurizio Gentile, e per la stessa società, coinvolti, secondo l'accusa, nel disastro ferroviario di Pioltello, nel milanese, nel quale il 25 gennaio del 2018 morirono tre persone e diverse decine rimasero ferite.

Nell'istanza firmata dai pm Maura Ripamonti e Leonardo Lesti i reati contestati a vario titolo sono disastro ferroviario colposo, omicidio colposo plurimo e lesioni colpose.

Stralciata, invece, la posizione in vista della richiesta di archiviazione, non solo di due dirigenti di Trenond e della società, ma anche di Amedeo Gargiulo all'epoca direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e di un suo vice di allora.