Alberto Genovese potrebbe risarcire le sue presunte vittime. È quanto emerso dall'udienza preliminare davanti al Gup Chiara Valori che si è aperta nella giornata di martedì 2 novembre e che è stata rinviata al prossimo 28 gennaio.

L'imprenditore è accusato di due presunte violenze sessuali: ai danni di una 18enne il 10 ottobre 2020 nel suo attico in centro a Milano 'Terrazza sentimento' e di una 23enne il 10 luglio 2020 a Ibiza, sempre dopo averle rese incoscienti con un mix di droghe. Da quanto trapela nell'udienza a porte chiuse si è preso atto della possibilità di arrivare a un accordo economico tra l'indagato e la difesa della 18enne, rappresentata dall'avvocato Luigi Liguori, risarcimento che potrebbe rappresentare un'attenuante in caso di condanna.

Massima riservatezza sulla cifra - ma si vocifera di "diverse centinaia di migliaia di euro" - che sarà definita tra le parti al termine di un confronto in atto tra esperti. "La mia assistita non sta bene: abbiamo ipotizzato alcuni calcoli che tengono conto dei danni patrimoniali e non patrimoniali rispetto agli importanti danni fisici e psicologici che ha riportato", spiega Luigi Liguori, avvocato della più piccola delle due ragazze. Inesistente al momento, invece, qualsiasi ipotesi di accordo per la 23enne. Non solo, oltre alle due ragazze si è costituita parte civile (ed è stata ammessa) l'associazione D.i.re, donne in rete contro la violenza.

Il giudice ha concesso tempo fino al 28 gennaio prossimo per definire gli eventuali risarcimenti alle vittime. In quella data la difesa di Genovese dovrebbe svelare le carte anche su eventuali riti alternativi, ma anche sulla questione legata alla perizia psichiatrica che potrebbe essere 'risolta' con una perizia o con una richiesta di consulenza già in questa fase.