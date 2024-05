Bruna presa a manganellate dai ghisa: un agente offre un risarcimento

Tremila euro. È quanto ha offerto come risarcimento uno dei cinque agenti della Polizia Locale imputati a Milano per il "fermo" di Bruna, la transessuale brasiliana 42enne che nel maggio del 2023 era stata bloccata dai ghisa con calci e manganellate, mentre era già a terra, in zona Bocconi.

L'avvocato Debora Piazza, che difende la 42enne, a sua volta indagata per resistenza a pubblico ufficiale, ha accettato la somma come acconto in caso di eventuale risarcimento per un danno maggiore. Uno degli agenti ha chiesto il rito abbreviato, mentre per gli altri quattro e per Bruna è in corso l'udienza preliminare davanti al gup Patrizia Nobile, rinviata al prossimo 17 giugno per l'inizio della discussione.

L'intervento della Locale era stata filmato e postato sui social da alcuni studenti universitari che avevano assistito alla scena da una finestra. Il pm Giancarla Serafini, che aveva condotto le indagini con l'aggiunta Tiziana Siciliano, discuterà la posizione dell'agente che ha scelto il rito alternativo durante un'udienza fissata per il primo luglio.