Mottarone, primo risarcimento al piccolo Eitan, unico sopravvissuto alla strage

Un milione di euro di risarcimento per Eitan, il bimbo unico sopravvissuto alla strage della funivia del Mottarone del 23 maggio scorso, in cui perse mamma e papà, fratellino di due anni e bisnonni. È questo il primo risarcimento riconosciuto, dopo un accordo da Reale Mutua, l'assicurazione delle Ferrovie del Mottarones (società che gestiva l'impianto).

Altri 200mila euro - riferisce La provincia pavese - sono stati offerti a tutti i nonni del bambino e alla zia paterna Aya Biran, con la quale il piccolo vive nel Pavese da quando è accaduta la tragedia. Nel complesso, Reale Mutua ha messo complessivamente a disposizione 8,5 milioni dei 10 previsti nel massimale dal contratto.

"L'offerta di Reale Mutua è una cifra in acconto - ha spiegato Fabrizio Ventimiglia, l'avvocato di Eitan -. Il giudice tutelare sta valutando l'offerta. Il bambino è l'unico sopravvissuto, è in dubbio che debba esserci da parte dei legali, giudici e compagnie di assicurazione, un occhio di riguardo. Noi stiamo cercando di fare del nostro meglio per garantire a Eitan un futuro sereno. Tutti i professionisti si sono mossi nell'interesse del minore, affinché possa proseguire il proprio percorso di recupero con la necessaria serenità". Per il bimbo, che ora ha 7 anni, dovrà essere valutato anche il danno psicologico. Al di là dell'accordo con l'assicurazione i familiari del bambino potranno comunque costituirsi parte civile nel processo penale.