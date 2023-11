La multinazionale risarcisce 10 camionisti, ma uno di loro è morto

Poco più di 81mila euro a testa (733mila euro in totale) è la cifra che la multinazionale della logistica Schenker Italiana Spa deve risarcire a 10 camionisti della società Gbf Trasporti. La condanna era arrivata lo scorso 22 settembre al termine di una causa intentata dai lavoratori della Gbf per i mancati pagamenti di straordinari, tfr, scatti di anzianità, indennità di trasferta e trattenute indebite dalle buste paga in circa 7 anni di servizio.

Uno dei 10 camionisti è però nel frattempo deceduto e gli 81mila euro saranno ripartiti in parti uguali ai tre eredi dell'uomo. Per i giudici della sezione lavoro Giovanni Picciau, Maria Rosaria Cuomo e Laura Bertoli saranno gli eredi - moglie e due figli - ad avere diritto al risarcimento.

In primo grado il tribunale aveva riconosciuto fra gli autotrasportatori e la multinazionale della logistica (società del Gruppo Deutsche Bahn, le ferrovie tedesche) un "rapporto di mono-committenza" perché per "tutto il periodo" i camionisti "hanno lavorato solo per la Schenker con continuità e sistematicità" per 10-11 ore al giorno con una pausa di 15-30 minuti. Furono dunque respinti gli appelli presentati da Schenker, difesa dall'avvocato Rosella Carlomagno, e quelli presentati da Gbf Trasporti, assistita dall'avvocato Salvatore Nicola Loschiavo.

Da lì un ulteriore ricorso alla sezione esecuzioni immobiliari del tribunale da parte dei legali dei lavoratori per una procedura di pignoramento di un conto corrente da 1,1 milioni di euro di Schenker dopo che la multinazionale (gruppo da 1,1 miliardi di euro di ricavi e oltre 1.200 dipendenti) non aveva rispettato gli ordini di pagamento esecutivi.