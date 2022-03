Uomo cade dalla barella e muore: ospedale paga maxi risarcimento (12 anni dopo)

Dodici anni dopo l'incidente, nove dopo la morte. L'ospedale Fatebenefratelli di Milano ha pagato 700mila euro di risarcimento alla famiglia di un 40enne che aveva perso la vita dopo un incidente all'interno del pronto soccorso.

A ricostruire la vicenda sono gli avvocati Alessandro Lacchini e Christian Lopizzo, fondatori dello studio Lml a cui si sono rivolti i familiari della vittima. Era aprile 2010 e il 40enne era stato portato al Fatebenefratelli per accertamenti dopo aver avuto un malore poco lontano dalla stazione. Sottoposto a sedazione, l'uomo - raccontano i legali - era poi stato lasciato nel corridoio in attesa di un ricovero. Improvvisamente, però, il paziente era caduto dalla barella ed era stato trovato a terra, privo di sensi, dai sanitari. Da quel momento era entrato in uno stato di coma irreversibile, che tre anni dopo lo aveva portato alla morte.

Nonostante la difesa della direzione sanitaria dell'ospedale, spiegano gli avvocati, i consulenti nominati dal giudice del tribunale di Milano hanno definito “di solare evidenza” le responsabilità della struttura. In particolare, i consulenti hanno - si legge in una nota dello studio legale - "accertato la negligenza dei sanitari per avere omesso di adottare ogni più basilare cautela per evitare la caduta del paziente, nonché dell’ospedale, per non aver messo in atto nemmeno quelle strategie minime di prevenzione richieste dalle linee guida già in vigore all’epoca dei fatti".

Ora, dopo anni di battaglia legale, l'ospedale ha erogato i 700mila euro di risarcimento stabiliti dal palazzo di giustizia meneghino, a cui andranno aggiunti 80mila euro per l'invalidità - il periodo di coma - causata al 40enne. Ed è proprio la quantificazione di questo danno che ha lasciato un po' di amaro in bocca agli avvocati. "L’ospedale si è giovato del lungo tempo trascorso tra l’incidente ed il deposito della sentenza, dovendo così corrispondere un risarcimento molto più contenuto ai familiari della vittima. Non certo volontariamente, sia chiaro: è tuttavia innegabile che, se le gravissime lesioni subite fossero state liquidate al paziente ancora in vita, il risarcimento del danno biologico sarebbe stato incomparabilmente superiore - sottolineano Lacchini e Lopezzi -. Troppo spesso assistiamo a liquidazioni del danno tardive: se erogati tempestivamente, senza attendere che la macchina della giustizia faccia il proprio corso e, quindi, prima che il danneggiato perda la vita in conseguenza del danno subito, i risarcimenti sarebbero di gran lunga maggiori. Nel caso specifico - proseguono -, la sentenza ha riconosciuto per il danno da invalidità 'temporanea' 80mila euro per i tre anni di coma che hanno preceduto il decesso del paziente, valutati in 90 euro al giorno, secondo i certamente rivedibili criteri attualmente in uso presso il tribunale di Milano”.

L’invalidità è stata ritenuta temporanea, proprio perché "riferita ad un periodo di tempo determinato" e cioè gli anni di coma prima della morte. "Se, al contrario - ribadiscono i legali -. il riconoscimento delle palesi responsabilità fosse stato tempestivo e, dunque, col danneggiato ancora in vita, il calcolo del risarcimento avrebbe riguardato un’invalidità non più temporanea, ma permanente", con una cifra attorno ai 900mila euro.

"È innegabile come un sistema risarcitorio così strutturato possa, in linea teorica, prestarsi ad intollerabili speculazioni da parte dei responsabili i quali, più resistono, meno pagano. Si consideri anche che, spesso, proprio la mancanza di un sostegno economico contribuisce in maniera decisiva ad aggravare il quadro clinico del danneggiato, impossibilitato a garantirsi le migliori cure e - concludono gli avvocati - profondamente scoraggiato dal muro, apparentemente invalicabile, eretto dalle aziende sanitarie".