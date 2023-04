Aggressioni su bus e treni, un fondo per risarcire le vittime

Macchinisti e autisti del trasporto locale che hanno subìto un reato mentre erano in servizio avranno, da ora, un nuovo fondo d'indennizzo pensato da Regione Lombardia. La giunta regionale ha approvato giovedì i criteri e le modalità con cui verrà erogato il denaro. Il fondo è previsto nella legge di bilancio 2023-2025. Attraverso il fondo le vittime di aggressione potranno essere risarcite. La disponibilità del fondo verrà incrementata nel corso dell'anno in base alle richieste che perverranno.

Secondo Romano La Russa, assessore regionale alla sicurezza, le aggressioni subite dal personale del trasporto pubblico locale e regionale "sono in continua crescita, e gli operatori lavorano in trincea, come denunciano i sindacati degli autoferrotranvieri". Un dato che sarebbe confermato "dai recenti scioperi di Atm, promossi anche per porre all'attenzione dell'opinione pubblica l'escalation di violenze subite dal personale sulle linee metropolitane e di superficie".

Stando all'assessore, il calo di aggressioni sui mezzi Atm comunicato dalla giunta milanese non sarebbe reale. "Forse - aggiunge La Russa - ignorano le denunce dei sindacati, che fotografano una realtà di aggressioni continue, fisiche e verbali", talvolta in seguito a una semplice "richiesta di controllare il biglietto".