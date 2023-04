Rissa e sprangate a Milano, denunciati cinque ragazzi

Prima le botte a colpi di spranghe e bastoni, poi le denunce. Cinque persone, cinque cittadini peruviani tra i 25 e i 21 anni, sono stati denunciati in piazza Morbegno a Milano (zona Nolo) per rissa dalla polizia nella serata di sabato 29 aprile.

Tutto è accaduto poco dopo le 22.30 quando alcuni residenti hanno chiamato il 112 segnalando che diverse persone si stavano affrontando in mezzo alla strada. Sul posto sono intervenute sia le volanti della questura che i mezzi di soccorso. In piazza Morbegno hanno trovato i cinque ragazzi che hanno riferito di essere stati aggrediti da alcuni nordafricani che successivamente si sono dileguati. Un passante, tuttavia, li ha smentiti dicendo ai poliziotti di avere visto il quintetto gozzovigliare in strada e poi - per motivi al momento in via di accertamento - azzuffarsi con altri ragazzi.

I giovani della fazione avversaria si sono allontanati prima dell'arrivo dei poliziotti. Uno dei denunciati, inoltre, è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso del Fatebenefratelli per alcune ferite lacero-contuse.