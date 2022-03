Rissa sulla 90, in gruppo picchiano un uomo e scappano

L'autobus della linea 90 di nuovo al centro di un episodio di cronaca. Questa volta, nella serata di lunedì 21 marzo, intorno alle 21.30, una lite scoppiata per futili motivi è degenerata in una rissa, con un uomo picchiato da un gruppo di persone che dopo averlo colpito sono riuscite a scappare. Sul posto 118 e polizia di Stato.

La vittima, un 65enne italiano, ha iniziato a discutere con un gruppo di passeggeri di origine straniera. I toni però si sono fatti sempre più accesi, fino a quando si è passati alla scontro fisico. Mentre l'uomo veniva colpito, il conducente dell'autobus si è accorto di quanto stava accadendo e ha fermato la corsa all'altezza di piazza Caiazzo.

Proprio mentre l'autobus veniva fermato, rimanendo poi in sosta circa 30 minuti, il gruppo di aggressori si è allontanato, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Per fortuna il 65enne non ha riportato gravi conseguenze: è stato trasportato in codice verde alla clinica di Città Studi.

Nella notte tra domenica e lunedì, in via Cassala, sempre a bordo della 90, un 31enne era stato buttato giù dall'autobus da due uomini che volevano rubargli il telefono. Lui però aveva reagito riuscendo a resistere al tentativo di rapina e mettendo in fuga gli aggressori.