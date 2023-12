Violenta rissa con le lame nel Milanese: tre accoltellati

La mezzanotte di venerdì è passata da dieci minuti. Lungo la via Emilia a San Giuliano Milanese un gruppo di uomini si affronta con le lame. “Un’aggressione” dicono ai carabinieri i tre di loro rimasti accoltellati e sanguinanti a terra.

Loro, tre marocchini di 22, 32 e 39 anni, sono una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine per precedenti per spaccio di stupefacenti. Raccontano ai carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese, arrivati insieme al personale del 118, che a colpirli sono stati due connazionali.

Per i tre, per fortuna, le ferite non sono gravi. E nessuno di loro è in pericolo di vita. Sono stati trasportati negli ospedali di Vizzolo Predabissi e all’Humanitas di Rozzano, due in codice giallo e uno in verde da due ambulanze e un’automedica arrivate in un primo momento in codice rosso.

Sul caso ora indagano i carabinieri del comando provinciale di Milano, che stanno cercando di dare un volto e una storia ai due presunti aggressori.