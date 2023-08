Ragazzo di 20 anni accoltellato alla schiena in Porta Venezia

Un 20enne di origini egiziane è stato accoltellato alla schiena in una rissa in Porta Venezia.

Secondo quanto riporta Areu 118, il ragazzo è stato portato all'ospedale Niguarda in condizioni serie, con un codice rosso. La situazione è delicata, ma, da quanto è trapelato, non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute un'automedica e un'ambulanza.

La rissa è scoppiata domenica 13 agosto verso le 20 in piazza Santa Francesca Romana, nei pressi di corso Buenos Aires. A ferire il giovane sarebbe stato un altro nordafricano, che poi è scappato; a un certo punto della discussione avrebbe tirato fuori una lama con la quale ha colpito la vittima alla schiena. I carabinieri lo stanno cercando: non è chiaro perché si sia scatenata la violenza. Si stanno anche raccogliendo tutte le testimonianze e le immagini dei circuiti di sorveglianza.