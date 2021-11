Accoltellato durante una lite nel mezzanino della metropolitana

Un uomo di trentun anni è stato accoltellato a Sesto San Giovanni presso la stazione della metropolitana di Sesto Rondò, in piazza Quattro Novembre. E' successo all'una di pomeriggio di sabato 27 novembre. La vittima non è in gravi condizioni.

Non chiara la dinamica: secondo quanto si apprende, vi sarebbe stata una lite nel mezzanino della stazione e il trentunenne avrebbe avuto la peggio, ferito con "arma bianca", riferisce Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza). Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con due ambulanze ed un'automedica.

Al pronto soccorso

Il ferito è stato trasportato in codice verde al pronto soccorso del San Raffaele. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Sesto, che indagano sull'episodio.