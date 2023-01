Rissa in piazza, un ragazzo di 22 anni accoltellato all'addome

Prima le botte, poi una ferita con un coltello. E' successo a San Giuliano Milanese, hinterland sud est di Milano, giovedì sera, verso le dieci. La lite è scattata in piazza Vittorio Alfieri, quartiere residenziale a ridosso della via Emilia. Non è chiaro esattamente quante persone siano state coinvolte sulle prime, né le ragioni scatenanti.

Il bilancio finale è di due feriti. Uno, che ha 37 anni, è meno grave ed è stato portato al pronto soccorso del Policlinico di Milano in codice verde. L'altro, che ha 22 anni, presentava una ferita all'addome, provocata da una coltellata. I sanitari del 118 lo hanno portato al San Raffaele in codice rosso.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese, che indagano sull'episodio.