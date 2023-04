Folle raid punitivo all'Ortomercato: 4 lavoratori picchiati con le mazze di legno da 10 persone

Ha promesso che sarebbe tornato per vendicarsi. E così ha fatto. Un uomo di 28 anni, cittadino egiziano, è stato arrestato martedì mattina con le accuse di lesioni personali e danneggiamento aggravato dopo aver seminato il panico all'interno dell'Ortomercato di Milano lasciando quattro feriti a terra e devastando un banchetto di frutta e verdura.

Tutto è iniziato verso le 6, quando l'uomo - che lavora come venditore ambulante - si è presentato nella struttura di via Lombroso per acquistare frutta e verdura. Sorpreso a cercare di rubare, il cliente è stato allontanato dalla vigilanza e dagli addetti del banco, a cui ha però giurato che sarebbe tornato.

Verso le 9, in effetti, il 28enne si è ripresentato all'Ortomercato insieme a una decina di connazionali. Il branco si è immediatamente diretto verso il punto vendita "visitato" in precedenza: a farne le spese sono stati i quattro addetti - un 23enne, un 27enne e due 25enni, anche loro egiziani - che sono stati picchiati e colpiti con calci, pugni e alcune mazze di legno. Soccorsi dal 118, i quattro sono stati accompagnati in ospedale e poi dimessi con prognosi tra i tre e i dieci giorni.

Gli aggressori, che hanno anche spaccato il banco di frutta e verdura, sono invece riusciti a fuggire, tranne il 28enne che è stato bloccato - nuovamente - dalla vigilanza e poi arrestato dalla polizia. Continuano le indagini per individuare gli altri componenti del gruppo.