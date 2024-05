Rissa tra babygang con pistola e machete al centro commerciale: quattro minori coinvolti

Violenta rissa nel pomeriggio di venerdì 31 maggio. Poco dopo le 17.30 un gruppo di ragazzini, sei secondo i carabinieri, si sono scontrati armati di una mannaia e una pistola. La rissa è avvenuta all'interno del centro commerciale City Life, in piazza Tre Torri.

La chiamata ai carabinieri è arrivata appena scattato lo scontro. Sul posto i militari hanno trovato i sei ragazzini con armi alla mano: tre egiziani dei quali un minorenne, due italiani e un moldavo minorenni. I carabinieri hanno messo fine alla rissa disarmando il moldavo che impugnava una pistola a salve, replica di una Glock 19. Poco più in là c'era la mannaia, con una lama da circa 20 centimetri, nascosta dentro a un vaso dal 15enne italiano che nel frattempo si era armato di un pezzo di vetro.

Proprio il 15enne è stato trasportato dal 118 in codice verde all'ospedale Buzzi, per una ferita alla mano destra. Nei controlli, i militari hanno rinvenuto addosso a uno dei giovani 20 grammi di hashish. Sequestrati droga e armi, i carabinieri hanno denunciato i sei in stato di libertà per rissa aggravata e per porto abusivo di armi.