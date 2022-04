Maxi rissa al bar: si lanciano addosso sedie e tavoli. Nove indagati

Maxi rissa in un bar di piazzale Loreto nella notte tra domenica e lunedì. Coinvolti una quindicina di uomini di nazionalità peruviana. Soltanto due quelli costretti a ricevere le cure al pronto soccorso, nove invece quelli identificati e indagati dalla polizia dopo l'accompagnamento in questura e le proceure del caso.

La lite è scoppiata verso l'una e mezza di notte all'interno del bar The Swan. Non è ancora chiaro il motivo della 'miccia' che ha scatenato la furiorisa rissa, con sedie e tavoli e suppellettili usate come armi tra i contendenti.

Due al pronto soccorso

I nove indagati per rissa aggravata hanno tra i 23 e i 46 anni. La maggior parte non è in regola col permesso di soggiorno mentre tre di loro hanno precedenti di polizia. Due, come si diceva, quelli accompagnati al pronto soccorso: uno, un 41enne, al Città Studi, l'altro, un 28enne, al Fatebenefratelli. Entrambi se la caveranno con sette giorni di prognosi.