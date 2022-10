Milano: rissa al bar, due ragazzi in ospedale

Rissa all'interno di un bar, a Milano, nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre. L'intervento del 118 risale alle due e venti di notte. Secondo quanto riferisce Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), due ragazzi di origine straniera sarebbero stati picchiati all'interno del locale in cui si trovavano. Le vittime sono un egiziano di 23 anni e un peruviano di 28 anni.

Sul posto anche la polizia, che riferisce un primo intervento in via Corsico per uno dei due giovani, ferito con arma da taglio al volto, trasportato al pronto soccorso del San Carlo in codice giallo, e poi un secondo intervento in piazzale Stazione di Porta Genova, poco distante, per l'altro giovane, ferito allo stesso modo, trasportato in codice rosso al Policlinico.