Milano, rissa a bastonate in testa in pieno giorno: 3 feriti

Tre uomini feriti e trasportati in ospedale dopo essere rimasti coinvolti in una rissa a bastonate per strada. L'accaduto in viale Certosa, verso le 15.30 di venerdì 6 maggio.

Sul posto sono accorsi due ambulanze del 118 e una volante della polizia di Stato. A causa di un trauma cranico, un ragazzo straniero di 25 anni è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo di Milano; per traumi alla testa e agli arti, un 41enne straniero è andato sempre in giallo al Fatebenefratelli; mentre per una contusione alla testa e lievi traumi a schiena e mano, un 38enne, sempre straniero, è stato portato in verde al Fatebenefratelli.

Al momento non è ancora chiaro cosa abbia scatenato la lite, degenerata in un'aggressione a colpi di bastoni in testa. Alla rissa ha partecipato anche un 60enne straniero, il quale ha rifiutato le cure e che sarebbe stato trattenuto dagli agenti.