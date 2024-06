Rissa tra una decina di persone con lanci di bottiglie a Milano

Bottiglie all'aria e lanci di altri oggetti. Quattro peruviani, due incensurati e due con precedenti, di età compresa tra i 29 e i 41 anni, sono stati arrestati dai carabinieri per rissa. La zuffa è avvenuto nella serata di venerdì in via delle Betulle, Quartiere degli Olmi a Milano.

I militari sono intervenuti dopo alcune segnalazioni di circa dieci persone che lanciavano bottiglie e quello che trovavano sotto mano. Quando sono arrivati sono riusciti a bloccare quattro dei partecipanti, ancora impegnati in uno scontro a calci e pugni, mentre gli altri erano già scappati.

Due dei fermati sono stati trasportati dal 118 al Policlinico per piccole escoriazioni e lievi traumi. Poi sono stati portati in caserma con gli altri due in attesa della decisione dell'autorità giudiziaria.