Rissa tra le bulle e la loro vittima: volano schiaffi e pugni tra le 14enni, 3 ferite

L'appuntamento in strada per chiarire, per cercare di mettere una parola fine su quelle continue offese. Gli animi che si scaldano in un secondo, le parole grosse. Poi i colpi e le cure in ospedale. Rissa martedì pomeriggio a Milano tra una decina di ragazzine, tutte 14enni che frequentano la stessa scuola in città.

L'allarme è scattato verso le 18.30, quando alcuni testimoni hanno segnalato la zuffa in corso alla fine di via Ripamonti. Quando i poliziotti sono arrivati sul posto hanno trovato una giovanissima che ha raccontato di essere vittima di bullismo in classe, una sua amica coetanea e una terza minorenne - anche lei 14enne -, accusata dalla compagna di scuola di essere una sorta di "capetta" del gruppo che l'aveva messa nel mirino. Sul posto anche la mamma della studentessa, una donna di 40 anni che aveva accompagnato la figlia all'incontro che lei stessa aveva chiesto.

Gli agenti, ascoltando i presenti, sono infatti riusciti a ricostruire che proprio la 14enne vittima dei bulli aveva proposto all'altra ragazza un "faccia a faccia" con la speranza di fermare finalmente gli insulti. All'appuntamento la presunta bulla si sarebbe però presentata con almeno altri sei, sette compagni di scuola, mentre la studentessa con una compagna e con la madre. In un attimo la situazione sarebbe degenerata e tra i gruppi sarebbero volati schiaffi e pugni, che hanno coinvolto anche la mamma della vittima.

Alla fine la ragazzina bullizzata e l'amica sono finite in ospedale in codice verde al San Paolo, lo stesso pronto soccorso in cui è stata accompagnata la presunta "leader" dei bulli, che poi ha firmato per lasciare la struttura.