Maxi rissa in centro a Milano, accoltellate tre persone

È successo in via Canonica, tre cittadini cinesi sono stati accoltellati

Tre cittadini cinesi sono rimasti accoltellati durante una rissa avvenuta in via Canonica a Milano (tra la Chinatown e zona Sempione) nel tardo pomeriggio di lunedì 24 maggio.

I contorni della vicenda non sono chiari e sul caso stanno indagando i carabinieri, intervenuti sul posto con numerose gazzelle. Tutto è accaduto intorno alle 18:45 all'altezza del civico 81, come riportato dall'Azienda regionale di emergenza urgenza. Inizialmente le condizioni dei feriti sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto tre ambulanze e due automediche; fortunatamente le loro condizioni si sono rivelate meno critiche del previsto. Nessuno sembra essere in pericolo di vita.

I feriti, tre uomini di 34, 28 e 24 anni, sono stati trasportati negli ospedali di Milano con ferite alle braccia, alle mani e alla testa. Il più grave è il 34enne, trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Niguarda; ferite meno lievi, invece, per il 28enne e il 24enne, accompagnati in codice verde all'ospedale ci Città Studi e al Fatebenefratelli.

I militari dell'Arma stanno ascoltando i testimoni per capire cosa abbia scatenato la zuffa. Per il momento da via della Moscova non trapelano ulteriori dettagli