Rissa tra gang e tentato omicidio: arresti anche nel Milanese

Una rissa tra due gang avvenuta il 23 dicembre scorso a Carpi, nel modenese, e che ha portato oggi a una serie di arresti e provvedimenti cautelari anche nella provincia di Milano. Lo scontro, avvenuto in piazza Martiri di Carpi, come riportato da ModenaToday, si era trasformato in un duello a colpi di spranga, bottiglie e accoltellamenti. Quella sera le forze dell’ordine giunte sul posto avevano soccorso due 32enni tunisini con ferite all’addome e al torace, trasportati poi in ospedale in condizioni critiche.

Le indagini dei carabinieri di Carpi hanno ricostruito i fatti e permesso di individuare 10 uomini di nazionalità tunisina ed egiziana. Avevano partecipato tutti alla rissa, per questo indagati. Ma lo scontro non era avvenuto per caso. La lite, infatti, era iniziata già il 22 dicembre tra i due feriti e alcuni giovani. Le prove, poi, hanno evidenziato la colpevolezza di sette dei 10 individuati.

Ai due 32enni tunisini è stato dato l’obbligo di firma, vittime di tentato omicidio ma indagati per rissa aggravata e lesioni personali. Divieto di dimora nella provincia di Modena nei confronti di due egiziani, di 21 e 18 anni, per rissa aggravata e tentato omicidio. Mentre gli altri, tutti e tre 21enni, sono stati condotti in carcere, anch’essi con le accuse di rissa aggravata e tentato omicidio. I provvedimenti sono stati eseguiti tra le province di Milano, Modena e Reggio Emilia.