Zuffa nel parcheggio del Carrefour, cade e batte la testa: gravissimo

È stato trasportato in codice rosso al Niguarda per un grave trauma cranico il 50enne tunisino che nella serata di venerdì 10 febbraio era rimasto coinvolto in una zuffa nel parcheggio del Carrefour di via Farini a Milano.

Tutto è accaduto intorno alle 21.15, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. I contorni della vicenda non sono nitidi e sul caso sono in corso accertamenti da parte della questura. L'uomo, secondo quanto finora ricostruito, avrebbe avuto una lite con un'altra persona (per il momento rimasta ignota). Durate l'alterco sarebbe caduto al suolo sbattendo violentemente la testa.

Sono subito scattati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica. L'uomo è stato stabilizzato sul posto e accompagnato con la massima urgenza al pronto soccorso del Niguarda. Le sue condizioni sarebbero delicate.