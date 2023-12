Maxi rissa tra 50 ragazzi con le catene: traffico bloccato, due feriti

Una maxirissa è scoppiata la scorsa notte in centro a Casalpusterlengo (Lodi) coinvolgendo una cinquantina di giovani tra i 16 e i 20 anni.

Secondo quanto è trapelato, la colluttazione si è scatenata dopo che un gruppo di ragazzi ha tentato di rubare un telefonino a un ragazzino di un gruppetto 'rivale' che si trovava in piazza del Popolo.

Ne è nato un vero e proprio scontro da far west tra bande. Gli aggressori sembra si fossero organizzati portando con sé anche delle catene, poi il litigio si è spostato nelle vicinanze, in via Cavallotti.

A causa dei disordini si è bloccato anche il traffico automobilistico. All'arrivo delle forze dell'ordine c'è stato il fuggi fuggi generale. Due persone sono rimaste ferite lievemente: sono state portate in codice giallo all'ospedale di Lodi. Le loro condizioni non destano preoccupazione.